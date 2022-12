Albero di Natale - Le scelte di tendenza dei VIP

L'albero di Natale è come ogni anno il punto centrale delle decorazioni e d'obbligo oramai la sua decorazione è frutto ogni anno delle diverse tendenze, che spesso vengono lanciate dai VIP.

Anche per il 2022 non mancano personaggi famosi che hanno realizzato il loro albero seguendo stili e trend differenti. Ecco alcune di quelle idee.

Luci - Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto grandi addobbi e luci che cambiano colore battendo le mani. Cristiano Ronaldo ha scelto invece l'albero coi classici addobbi (palline, fiori ed angeli sul bianco) ma con una illuminazione hi-tech che si può attivare anche via app.

Classicità - Millie Bobby Brown, star di 'Stranger things', ha realizzato un albero che si basa sui classici colori rosso, verde ed oro. A questo si possono aggiungere fiori, ramoscelli, bacche o altri festoni. Per renderlo personale possiamo fare come Milli ed aggiungere palline in 2D con le nostre iniziali e quelle del nostro partner.

Oro - Il colore di tendenza di questo Natale è sicuramente l'oro. Michelle Huzinker ha puntato proprio su questo colore con addobbi, fiocchi e fiori extralarge. Lo stile 'gold' crea da sempre un'atmosfera magica e fuori dal tempo. Il tutto va abbinato con bianco e con luci gialle e calde per avere un risultato avvolgente.

Colori - Simona Ventura ha deciso di addobbare il suo albero di Natale bianco e con decorazioni sul blu, oltre a luci fredde per enfatizzare maggiormente il bianco candido dei rami. Seguendo questa scia si potrebbe scegliere un albero di Natale totalmente rosa per avere così un risultato d'effetto ma di stile.