Live, al via da Catania il " Club Tour" di Cosmo

Dopo un 2022 iniziato con tre "Feste dell’Amore" in un tendone da circo e continuato sui palchi di Italia, d’Europa e oltre oceano, Cosmo non ha nessuna intenzione di fermare questa grande festa itinerante. “La verita? e? che stiamo bene e che ci piace stare insieme” anche in primavera e, dopo l’annuncio della partecipazione al Miami Festival di Milano, Cosmo ha così svelato le nuove date “blitz” del suo “Club tour 2023” nelle principali città italiane, per non smettere mai di ballare e celebrare la musica come atto collettivo di unione e liberta?. Come sempre sara? un inno estatico alla vita, alla musica, all'ebbrezza e alla condivisione, per perdersi e ritrovarsi in una dimensione collettiva piu? autentica e vitale.

Openig Selecta Gianluca Runza, after show A2er Phunkadelica dj - awg (Drøm_etv). Prevendita biglietti https://link.dice.fm/cosmo