Cromie della luce nei monumenti di Catania al tramonto

Attraverso i monumenti della città affronteremo un tour fotografico improntato alla scoperta di Catania e dei suoi simboli in una chiave nuova. Sarà un viaggio fisico per gli amanti della fotografia, e per coloro che vogliono imparare anche le nozioni essenziali, che desiderano vedere questa splendida città con un occhio diverso, fotografico appunto, quindi più ravvicinato ed obiettivo. andremo alla ricerca di dettagli maggiormente significativi, che, colpiti dalla luce, restituiscono ricordi indelebili ed eterni. Durante il tour sarete accompagnati da una guida turistica e da una dottoressa laureata in beni culturali con master in fotografia. Costo 10 euro. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 3207115715. Appuntamento ore 18 piazza Duomo.