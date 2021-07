Culti, miti e leggende catanesi by night

Proponiamo un inedito e originale tour che si snoderà all'aperto nel centro storico. Sarete accompagnati direttamente dall'autore dell'omonimo libro. Scoprirete una Catania sconosciuta, pregna di tradizioni e miti che affondano le radici in antiche civiltà quali Sicula, Egizia, Greca e Romana. Il tour è adatto a tutti. Costo 10 euro , bambini sotto i 10 anni di età 5 €. Per prenotazioni e/o informazioni telefonate al 3207115715 anche con whatsapp. Tutte le nostre guide e accompagnatori sono in possesso del greenpass e del patentino ufficiale di guida turistica.

