Acireale, presentata questa mattina la rassegna letteraria "Pagine e barocco"

Prenderà il via venerdì 13 maggio la rassegna letteraria “Pagine e barocco”, presentata stamani al Palazzo Città e promossa dall’assessorato alla Cultura, retto da Fabio Manciagli. L’iniziativa è articolata su 11 eventi che sono stati illustrati dalla curatrice, Rita Caramma, giornalista e scrittrice, in presenza dello stesso assessore, di Antonino Molino, dirigente dell’Area Amministrativa, e di Rosario Strano, responsabile del Servizio Cultura. Undici gli incontri in programma con gli autori Simona Lo Iacono, Marinella Fiume, Gabriella Vania Grasso, Tea Ranno, Elisabetta Villaggio, Margherita Rimi, Rosa Maria Di Natale, Giovanna Giordano, Marilina Giaquinta, Italo Spada e Domenico Seminerio. Primo appuntamento il 13 maggio con “La tigre di Noto”, romanzo di Simona Lo Iacono; il 27 maggio sarà la volta de “Le ciociare di Capizzi”, saggio storico di Marinella Fiume. A concludere, il 10 giugno, “Il Generale Inverno”, raccolta poetica di Gabriella Vania Grasso. I tre eventi avranno inizio alle 18 e si terranno al Palazzo di Città, stessa sede degli altri in programma dopo la pausa estiva. I momenti musicali di tutti gli incontri saranno curati dal maestro Gesuele Sciacca e dalla solista Daniela Greco.