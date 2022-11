La furia dell vulcano distrugge i paesi etnei: "Chiodo della terra" è il romanzo d'esordio di Roberto Zito

“Chiodo della terra” è il romanzo d'esordio dello scrittore catanese Roberto Zito, edito da Scatole Parlanti (Gruppo Uttersone), che racconta una delle più devastanti eruzioni mai avvenute nella storia dell’Etna. Un cataclisma che si consuma nell’arco di una notte, quando un’esplosione squarcia la cima del vulcano, seguita da una tempesta di lapilli che blocca i superstiti tra i boschi ridotti in fiamme. Un’apocalisse vista attraverso l’ottica di sei personaggi, sei percorsi che si intrecciano tra loro. È la storia di Luca, un ragazzo fuggito a Milano per sottrarsi alla violenza del padre Giuseppe, un uomo brutale e fanatico, incapace di accettare un figlio omosessuale. Appresa la notizia del disastro sull’Etna, Luca cercherà di tornare a Catania per salvare sua madre Agata, intrappolata sul vulcano insieme al marito, ormai accecato dalla sua stessa follia. Il loro destino si incrocia con quello di Matt e Lisa, una coppia di turisti inglesi dispersa tra i sentieri dell’Etna durante un’escursione notturna, e con quello di Carmine, un ambizioso politico con alle spalle un’oscura tragedia personale. Ognuno di loro cercherà un modo per sopravvivere, e allo stesso tempo dovrà perdonarsi per le colpe del proprio passato. Un passato che rischia di rimanere seppellito dalla furia dell’Etna, trascinando con sé il carico di tormenti e rimpianti che ogni persona cela nell’animo.

" 'Chiodo della terra' è un romanzo corale - spiega l'autore - ambientato durante un'eruzione dell'Etna di dimensioni apocalittiche. Il romanzo è nato quando, parlando con degli amici che vivono nei paesi etnei, mi hanno confessato di sognare spesso che l'Etna possa distruggere tutto. Ho pensato: perché non scrivere una storia partendo proprio da quell'immagine, ambientandola ai giorni nostri? Così ho ideato questo romanzo in cui l'Etna scatena un'eruzione dagli effetti devastanti, attraverso l'ottica di sei personaggi principali che, nel corso del cataclisma, affrontano i propri tormenti personali: gli abusi domestici, il legame di odio e amore tra genitori e figli, l'omertà, la follia e il fanatismo. Ogni llrappresenta uno spaccato della società odierna, ognuno porta con sé il proprio carico di errori e rimpianti. I loro percorsi si intrecceranno col procedere della storia, mentre i personaggi cercheranno di salvarsi e, al tempo stesso, comprendersi e accettarsi, nonostante siano tormentati dai peccati del loro passato. I capitoli del romanzo - continua Zito - riportano nel titolo i nomi dei personaggi, per indicare il punto di vista attraverso cui è narrata la storia, in modo da seguire i vari intrecci. In questo, mi sono ispirato al metodo di scrittura di George R. Martin, ma anche ai romanzi di stampo apocalittico di Cormac McCarthy, a film corali come 'Magnolia' di Paul Thomas Anderson e alla serie televisiva 'Anna', tratta dal romanzo di Niccolò Ammaniti. Spero di essere stato all’altezza del compito che mi sono posto: realizzare una storia che non sia mai stata scritta, usando uno scenario che da sempre affascina i visitatori di tutto il mondo, ma che incute anche un timore inconscio. E, allo stesso tempo - conclude - affrontare molte tematiche della contemporaneità, cercando di non dare giudizi ma di seguire semplicemente le storie di personaggi che, come tutti gli esseri umani, nascondono nel proprio vissuto luci e ombre". "Chiodo della terra" è disponibile in preordine e sarà presto diffuso nelle librerie.