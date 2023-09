Etnabook 2023: il programma tra incontri, ospiti e premiazioni

La quinta edizione di Etnabook è ai nastri di partenza. Cinque giornate intense di presentazioni, workshop, arte e musica dove i grandi protagonisti saranno i libri. Tanti incontri che appassioneranno il pubblico di tutte l’età, un calendario fitto di eventi con lo scopo di diffondere cultura in ogni sua forma. Alla Saletta Sant’Agata, presso il Palazzo della Cultura di Catania, è stato presentato alla stampa e alla città, il programma del Festival che si svolgerà dal 19 al 23 settembre.

Alla conferenza hanno partecipato il presidente di Etnabook, Cirino Cristaldi, insieme al vice presidente Mirko Giacone e al direttore della direzione culturale e rete museale del Comune di Catania, Paolo Di Caro.

Il direttore Di Caro, durante il suo intervento, ha sottolineato l’importanza delle iniziative culturali in città e come l’amministrazione comunale è sempre disponibile a cedere i suoi spazi per divulgare cultura, soprattutto in eventi che riescono a coinvolgere i giovani così come fa Etnabook.

La quinta edizione rappresenta per Etnabook il passaggio a una maturità acquisita, la scelta di percorrere una strada che vuol segnare un nuovo spartiacque nella divulgazione culturale, dove il perno su cui tutto si definisce è la consapevolezza. La scelta della tematica di quest’anno è "Le Parole"; in un mondo in cui esse vengono spesso usate senza badare al loro vero significato - quindi private del loro valore - adoperate come armi per distruggere. a Etnabook si vuole ridare contezza a Le Parole che sono vita, capaci di costruire ponti tra culture. Inoltre di parole sono fatti i libri e grazie a questi è possibile viaggiare tra reale e immaginifico.

Il presidente Cirino Cristaldi durante la conferenza ha affermato: “sono molto orgoglioso di portare avanti il progetto di Etnabook, perché riesce a far parlare di Catania in modo positivo, accomunando la nostra città alla cultura, così come merita. È un evento organizzato da giovani e mi piace raccontare la passione che abbiamo e portiamo avanti con intraprendenza e coraggio. È bello notare che siamo già giunti alla quinta edizione, Etnabook sta crescendo e si sta sempre più affermando nel panorama nazionale e internazionale.”

Tanti gli appuntamenti in cartellone, tra le varie sezioni: EtnaKids, coordinata da Claudia Santonocito, incontri di letteratura per l’infanzia e laboratori per i più piccoli; la rassegna EtnaStar, diretta da Debora Scalzo, che vedrà tra gli ospiti il maestro Iginio Massari, direttamente da Master Chef Rita Monforte, Pierangela Giuffrida, Mario Giarola, Gaetano Aronica, Gianfranco Natale, Roberta Gatani e Salvatore Borsellino.

L’appuntamento d’apertura di Etnabook è previsto per il 19 settembre presso lo Spazio Eventi del Centro Commerciale Katanè con Giovanna Di Marco che dialogherà con Grazia Pulvirenti e Giulia Cacciatore del suo libro La spetta e la babba (Caffeorchidea).

A seguire l’attesissimo incontro Dillo con… Legolize: i fondatori di Legolize, Samuele Rovituso e Pietro Alcaro dialogheranno con Antonio Musumeci.

Nei giorni seguenti il programma è fitto e intenso. Sono previsti tra gli altri, l’incontro con il giornalista e membro del comitato scientifico di Etnabook, Francesco Musolino, che dialogherà con l’editore Gaetano Sanfilippo e la giornalista Desiree Miranda di Editoria online e lancio magazine. Appuntamento che sancirà anche l’assegnazione del Premio Etnabook a Lello Analfino, primo di una serie di premiati tra cui Antonio Di Grado, Simone Rausi, Giusy Sciacca.

Da segnalare anche l’evento speciale della serata di venerdì 22 con Alessandro Cecchi Paone, consulente artistico di Etnabook, che presenterà il suo libro edito da Armando Curcio. Insieme a lui ci saranno il conduttore televisivo Ruggero Sardo e l’autore Salvo Noè.

Questi sono solo alcuni degli appuntamenti in programma che avranno come clou la serata di Premiazione del 20 settembre alle ore 20.30, condotta da Paolo Maria Noseda e Simona Zagarella, in cui verranno svelati i vincitori della quinta edizione del Premio Letterario Etnabook - Cultura sotto il Vulcano. Tra gli ospiti della serata Flavio Pagano, Alessandro Cecchi Paone, Ruggero Sardo e Antonio Mannino.

Etnabook si chiuderà, infine, con un appuntamento esclusivo chiamato “L’ottava”, che si terrà l’8 ottobre alle 8 di sera al Palazzo Cutore di Aci Bonaccorsi e che vedrà l’autore Mario Mattia presentare il suo libro L’ultima ombra d’estate (Piemme) in compagnia di Valentina Carmen Chisari e Monica Marchese.

Il presidente Cirino Cristaldi durante la conferenza stampa ha svelato le date della prossima edizione di Etnabook nel 2024 che come di consueto si terrà a fine estate, esattamente dal 18 al 22 settembre.

Il programma di Etnabook si compone di numerosi eventi, in un susseguirsi di presentazioni, incontri, dibattiti, ma non solo, workshop e laboratori, che si terranno in tutto l’hinterland etneo: al Palazzo della Cultura, polo centrale della kermesse, e anche a Gravina di Catania (Centro Commerciale Katanè) e Pedara (Centro Expo).

Con lo scopo di aprire nuove connessioni, in questa quinta edizione sarà dato spazio a giovani book-toker, invitati a seguire il festival e a veicolarlo sui social.

Quest’anno insieme al main partner Siderat di Monica Marchese e al Comune di Catania, Etnabook si farà promotore di una lodevole iniziativa. Verranno installate 3 casette di scambio libri in alcuni parchi cittadini etnei e una nel comune di Aci Bonaccorsi. Come ha spiegato in conferenza Monica Marchese le casette sono realizzate dall’artista Alessia Valastro che per l’occasione ha deciso di utilizzare uno stile fiabesco proprio per i più piccoli, così da avvicinarli alla lettura. Il vice presidente Mirko Giacone ha quindi sottolineato l’importanza del progetto: “Etnabook ha sposato questo bellissimo progetto per proseguire l’opera di divulgazione culturale, di educazione alla lettura e di rispetto dei libri, che sono i punti fondamentali del festival”.

Etnabook Festival Internazionale del Libro e della Cultura di Catania è organizzato dall’Associazione Culturale NO_NAME presieduta da Cirino Cristaldi, con la co-organizzazione della Città di Catania. Il festival rientra nel cartellone degli eventi del Catania SummerFest ed è inoltre patrocinato dall’Università degli Studi di Catania e dai Comuni di Gravina di Catania, Pedara e Aci Bonaccorsi