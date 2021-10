Le Vie dei Tesori, estesa isola pedonale di via Etnea nei weeekend di ottobre

Una via Etnea sempre più pedonalizzata e aperta agli itinerari tematici “La Bellezza in mostra” proposti dal festival “Le vie dei Tesori” a Catania, per l'edizione 2021, dal 2 al 31 ottobre. E' anche per favorire lo svolgimento dei cinque weekend di valorizzazione del patrimonio culturale e artistico cittadino che l'Amministrazione comunale ha disposto, in via sperimentale, l'estensione dell'isola pedonale di via Etnea da piazza Duomo sino al tratto compreso tra la via Collegiata e la via Angelo Litrico, per tutto il mese di ottobre nei giorni di sabato (dalle ore 16 alle 24) e domenica (0-24). Sarà comunque consentito il transito per l’attraversamento di via Fragalà-Collegiata, via Antonino di Sangiuliano e piazza Stesicoro. Sabato 2, 9, 16, 23 e 30 ottobre, dunque, dalle ore 16 alle 24, e domenica 3, 10, 17, 24 e 31 ottobre, 0-24, nell'area pedonalizzata è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli ad eccezione dei velocipedi, dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine in emergenza, dei residenti diretti a garage o aree scoperte private preventivamente autorizzati dal Comando di Polizia locale. I primi appuntamenti con l'arte e con i nuovi percorsi pedonali cittadini sono previsti a partire da domani, sabato 2 ottobre, con un ricco calendario di iniziative (disponibile su leviedeitesori.com) e visite guidate che includono, con orario 10 -17.40, anche il Palazzo degli Elefanti.