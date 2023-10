Libri, al Mondadori Book Store la presentazione di "Avanza un'ora di luce" di Enzo Cannizzo

Lunedì 9 ottobre alle 18, il Mondadori Bookstore, in piazza Roma 18, ospita la presentazione del libro "Avanza un'ora di luce" del poeta catanese Enzo Cannizzo. "Avanza un’ora di luce", è la nuova silloge dello scrittore, pubblicata da Algra nella collana “Ginestra dell’Etna”, diretta da Maurizio Cucchi e Antonio Di Mauro.

L'autore

Enzo Cannizzo è nato a Catania nel 1970, dove vive e lavora. Già libraio, da alcuni anni è impegnato nella gestione del wine bar Città Vecchia, all’interno del quale organizza reading di poesia e rassegne culturali che vedono la presenza di figure di rilievo, o appena emergenti, del panorama artistico e letterario.

Sue poesie sono apparse in un quaderno collettivo edito da Neon. Alcune liriche presenti in questa raccolta sono state volte in Castigliano dal poeta e italianista dell’Università di Siviglia Miguel Ángel Cuevas. "Avanza un'ora di luce" arriva dopo "Il cielo pende dai lampioni", la sua prima raccolta di poesie pubblicata da Algra editore nel 2020.