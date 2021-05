Cupra Fip Tour 2021 al Mas Padel Center

Sarà una primavera all’insegna del grande padel in Sicilia. Per la prima volta nella sua storia la città di Catania sarà tappa del Cupra Fip Tour 2021, circuito organizzato dalla Federazione internazionale Padel.

Dal 4 al 9 maggio il Mas Padel Center ospiterà il Fip Rise Pharmawell srl&Cupra, ponendosi in calendario tra le 80 tappe dei 30 paesi europei. Teatro dell’evento sarà il Mas Padel Club, il primo circolo di padel nato in Sicilia. In questa occasione i campi del centro sportivo ospiteranno alcuni dei migliori giocatori del circuito, con un occhio di riguardo agli atleti azzurri. 5100 euro di montepremi totale: 3000 per il torneo maschile e 2100 nel femminile. Il torneo consente alla FIP di offrire ai giocatori l’opportunità di cogliere punti fondamentali per avanzare nel ranking mondiale.

In palio, infatti, 20 preziosi punti per il ranking WPT ai vincitori, 10 ai finalisti e 5 punto per le due coppie che si piazzeranno in semifinale. Nella entry list figurano giocatori del calibro di Juan Manule Restivo, argentino numero 73 del ranking mondiale e testa di serie numero 1 del Fip Rise in coppia con Raul Marcos Duran. In tabellone anche lo spagnolo Carlos Perez (catanese di adozione e tesserato Mas) in coppia con Simone Cremona oltre ai promettenti azzurri Michele Bruno e Emanuele Fanti.