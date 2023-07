Da Torre Archirafi a Riposto: camminata, bagno a mare e granita

Indirizzo non disponibile

Sicilia Gaia in collaborazione con Nordic Walking Etna organizza una camminata sportiva mattutina tra Torre Archirafi e Riposto. Data: Mercoledì 5 luglio 2023. Appuntamento ore 9:00 Riposto. Punto di incontro per la nostra camminata: Porto Turistico Marina di Riposto – Via Duca del Mare.

Grazie alla sua posizione, il Porto è il punto di partenza ideale per esplorare la bellezza delle zone circostanti. Da via Duca del Mare proseguiremo in direzione sud verso la vicina località di Torre Archirafi.

A fine camminata consigliamo un tour di street food per assaggiare un’ottima granita presso il rinomato Bar A’ Matticana visitare il vivacissimo mercato del pesce o la panetteria storica di Riposto. Per chi ama fare immersioni o semplicemente una nuotata affidatevi ai suggerimenti della nostra istruttrice.

Quota di partecipazione allenamento €8,00. Prenotazione obbligatoria su https://forms.gle/UdZtY1MpRHpYWTH39. Info 3928079089. Note tecniche Comune: Riposto. Tipologia: Facile. Lunghezza percorso: 6km a/r Materiale occorrente: scarpe da camminata, cappellino, occhiali.