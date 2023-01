Solo acoustic Tour - Steve Wynn allo Zo Centro Culture Contemporanee

Venerdì 20 gennaio, alle 21, torna a Catania, da Z? Centro Culture Contemporanee, Steve Wynn, un pezzo di storia del rock degli ultimi 40 anni (Dream Syndicate, Gutterball, The Baseball Project, Minus 5 i suoi progetti più importanti), in tour in questi giorni in Italia in solo acustico.

La data di Catania è l’unica siciliana del Solo Acoustic Tour del chitarrista. Il live, a parte agli inevitabili rimandi al repertorio dei Dream Syndicate, una delle band principali della scena Paisley Underground (la scena degli Anni 80 che univa la psichedelia classica con un piglio più asciutto figlio del punk della fine Anni 70), usciti lo scorso anno col nuovo album “Ultraviolet Battle Hymns And True Confessions”, sarà principalmente dedicato al lavoro acustico di Wynn, intitolato “Solo Acoustic Vol.1” del 2020, primo lavoro solista unplugged registrato in quaranta anni di carriera.

Info e prenotazioni: tel. 0958168912 da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 13), email biglietteria@zoculture.it. Indirizzo: Z? Centro culture contemporanee, piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.