“Dai un calcio al linfoma” alla Meridiana

Nona edizione, sabato prossimo 18 maggio, per “Dai un calcio al linfoma”, la storica sfida calcistica promossa dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Catania e dalla sua delegazione di Belpasso, fra pazienti ed ex pazienti siciliani di oncoematologia e medici degli ospedali catanesi, rispettivamente “Gladiatori” e “Sanitari”.

Calcio d’inizio alle ore 16 sul terreno di gioco de “La Meridiana Piscine” in via Ugo La Malfa, Catania.

Saranno presenti alle gare due volti noti del calcio siciliano ed etneo, in particolare, Peppe Mascara e Pino Rigoli, due “mister” che partecipano per sostenere la lotta contro i tumori e che, sabato, non lesineranno consigli tattici alle due compagini. Patrocinano l’evento la Regione Siciliana (assessorato della Salute) e l’Arnas “Garibaldi” di Catania, mentre a dirigere le gare saranno le giacchette nere dell’Associazione Italiana Arbitri di Catania che, anche per questa edizione, ha assicurato il proprio sostegno alla Lilt. Presentano Federica Zammataro e Giacomo Giurato.

Una gara accompagnata da sempre dalla storica rivalità fra pazienti e medici, che la idearono fra le corsie di un reparto oncologico, e che, insieme all’Ibiscus (Lega per la ricerca ed il trattamento della leucemia e dei tumori dell’infanzia), che sarà presente con una delegazione, accenderanno i riflettori sulla vera partita, quella contro il tumore, malattia che si sconfigge sul “campo” giocando da protagonisti tutti con la stessa maglia.