Torna, dopo due anni di stop “Dai un calcio al linfoma”, la sfida calcistica, giunta alla settima edizione, promossa dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Catania e dalla delegazione di Belpasso, che contrappone i “Gladiatori” ed i “Sanitari”, ovvero le rappresentanze di pazienti ed ex pazienti siciliani di oncoematologia e dei medici degli ospedali catanesi.

Il fischio d’inizio è fissato per sabato 18 giugno con inizio alle ore 17, sul terreno di gioco de “La Meridiana Piscine” di via Ugo La Malfa, Catania. A guidare la compagine dei “Gladiatori” sarà l’allenatore dell’Acr Messina, Ezio Raciti.

“Per me, questa è la manifestazione più bella fra le tante ideate e realizzate dai volontari della Lilt Catania delegazione di Belpasso, perché rappresenta una perfetta espressione di prevenzione oncologica sia fisica che psicologica – dichiara il Presidente della Lilt di Catania, Aurora Scalisi –. I già malati di malattie oncoematologiche, ad oggi guariti, riprendono le sane abitudini di prevenzione: attività fisica e allenamenti a fini non agonistici e comunicano con la propria presenza ai nuovi malati, per lo più giovani, pieni di paure e spesso scoraggiati, che loro sono lì, in campo, a giocare insieme a loro, perché il cancro è una parentesi che si può chiudere come è già successo a loro e nessuna comunicazione può essere più efficace di questa”.