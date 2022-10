Dalla Grotta dei Ladroni al Bosco della Cerrita

Questa domenica vi proponiamo un piacevole trekking autunnale sul versante Nord-Est dell'Etna, in uno dei boschi più incontaminati del vulcano. Partiremo da Piano delle Donne, sulla Mareneve, poche centinaia di metri più in basso del bivio per il Rifugio Citelli. Inizieremo visitando la suggestiva grotta dei Ladroni, muniti di caschetto fornito dall'organizzazione, che si trova ad inizio sentiero.

A seguire, inizieremo un piacevole ed agevole trekking immerso a betulle, faggi e querce che inizieranno ad esprimere i primi colori autunnali. Durante il tragitto attraverseremo due grosse "ferite" del bosco: le colate laviche del 1928 e del 1971, riuscendo a percepire l'incredibile forza distruttiva del vulcano.

Il trekking è di livello medio-facile, lungo circa 8 km, con circa 150 metri di dislivello. Inizeremo con la grotta dei ladroni, dove entremo in gruppi da 10, muniti di caschetto. Equipaggiamento obbligatorio: Scarpe da trekking, pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, acqua (Almeno 1,5lt), Pranzo a sacco, qualche snack, Kway o giacca impermeabile sempre in zaino, torcia per visitare la grotta.

Ci guiderà Alberto Torrisi, guida di Federescursionismo. Quota di partecipazione euro 15 adulto, euro 7 sotto i 12 anni. Sarà fornito il caschetto per entrare nella grotta. Appuntamento alle ore 9:30 davanti la Chiesa Sacro Cuore di Gesu', Fornazzo, Milo, posizione Google Maps: https://maps.app.goo.gl/QjfigvhDPhQf7KBX6.

Da li' ci sposteremo, con le nostre auto, verso inizio del sentiero. Per prenotare messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto " grotta dei ladroni Cerrita" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico. Numero massimo di partecipanti 35 partecipanti. numeroo minimo 10 partecipanti.