Ludum - Dalla terra alla luna

Il 20 luglio 1969, Neil Armstrong e Edwin Aldrin misero piede sulla Luna. Per la prima volta nella storia, rappresentanti della specie umana furono in grado di lasciare la Terra per raggiungere un altro corpo celeste. Si ricorderà l'evento con tre attività eccezionali. Uno spettacolo scientifico con cui verrà ripercorsa la strada che portò a tale evento epocale e tutti i passi futuri che sono in programma per installare una base permanente sul satellite. Esperimenti portentosi, video d'epoca e sorprese straordinarie in questo nuovo evento di LUDUM che affascinerà grandi e piccoli.

Ed ancora i potenti telescopi saranno puntati per ammirare i pianeti del sistema solare come mai li avete visti prima, coadiuvati dall'astronomo di quartiere Dott. Giuseppe Nicosia. Il planetario "Lumachinariu" con la straordinaria ed immersiva visione full dome che farà viaggiare nei più reconditi angoli dell'universo, grazie ai video prodotti dal prestigioso ESO supernova planetarium.