Dancemalora LIVE allo Zo Centro Culture

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

DANCEMALORA 29 ottobre 2021 alle 21:00. Il concerto si svolgerà nell'auditorium. Info e prenotazione. Prenotazione obbligatoria: +39 095 8168912 (dalle 10 alle 13.30), +39 3281742045 (whatsapp dalle 15 alle 18). Ticket: 5 euro.

I Dancemalora esplorano le sonorità dell’alternative rock, del noise e del rock concettuale, cercando di scavalcarne i confini, alla ricerca continua di nuovi linguaggi. I testi, cantati in italiano e scritti da Alberto Finocchiaro e Orazio Condorelli, nascono da esperienze personali per allontanarsene alla ricerca di una condizione generale in cui riconoscersi.

La band ha pubblicato un EP nel 2016 ed ha appena finito di registrare e missare un nuovo EP, ha pubblicato due video estratti dal primo album e sta lavorando alla realizzazione del video per il primo singolo del nuovo EP. Nel 2019 inizia la loro collaborazione con l’etichetta Overdubrecordings e nel settembre dello stesso anno vincono il festival Lavicarock.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...