Danilo Rea - 'Improvvisazioni di piano solo'

Prosegue alle Ciminiere la rassegna di concerti Class Club. Il prossimo appuntamento sarà sabato 21 gennaio, alle ore 21, con Danilo Rea, un artista straordinario che non ha certo bisogno di presentazioni. Sul palco delle Ciminiere, da solo con il suo pianoforte, Danilo Rea si troverà nella dimensione ideale per dare forma al proprio universo espressivo e al suo talento naturale per l’improvvisazione: le idee che convergono nelle performance sono delle più varie, dai capisaldi del jazz, passando per le canzoni italiane, fino alle arie d’opera.

Così, con il suo talento capace di spaziare su qualunque repertorio, la sua sensibilità musicale, il suo estro gentile e la sua forza creativa, Danilo plasma la melodia schiudendo le porte a infinite possibilità che si aprono agli ascoltatori. Uno show dinamico in cui l’improvvisazione è protagonista, proiettando gli spettatori in un mondo le cui strade sono ancora tutte da scoprire.

Per l'acquisto dei biglietti online è possibile cliccare sul seguente link.