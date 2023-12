'Day Zero Etna Comics 2024' alle Porte di Catania

Cinque aree tematiche, dieci eventi dal vivo, un palco, due contest, due concerti e tantissimi ospiti. Si scaldano i motori per l’evento pre-natalizio più atteso dagli appassionati di Etna Comics.

Due giorni di grande divertimento per gustare un assaggio della nuova edizione del Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop. Sabato 2 e domenica 3 dicembre, dalle 10 alle 20, torna il Day Zero, anche quest’anno ospitato dal centro commerciale Porte di Catania.

Tra dediche, sketch e commission, l’area disegnatori sarà impreziosita dalla presenza del fumettista catanese Diego Fichera, autore dell’immagine simbolo del Day Zero di quest’anno. Gli amanti dei videogiochi di oggi e di ieri troveranno un’area curata dall’Associazione Midgar - Museo del Videogioco e dall’organizzazione Esports Cs Italia Asd, con la possibilità di sfidarsi in avvincenti tornei che metteranno in palio fantastici premi.

Grazie a Games&Comics Shop, gli appassionati di giochi di carte collezionabili potranno, invece, provare e sfidarsi nei tornei di Pokèmon, Magic e Yu-Gi-Oh.

I fan di Mich3yMouse21x e Donalduck21x potranno assistere allo spettacolo ispirato alle avventure di Topolino e Paperino, a cura delle web star catanesi del momento. Spazio come sempre al body painting, affidato alla professionalità dell’accademia Menea, mentre a La tana del goblin sarà affidata la gestione della ludoteca.

Attesissimi i contest: dal cosplay contest by Maid Okaeri, con Zeronikib, Manu Mindfreak e Gutter Flower nelle vesti di giurati, al Kung-Kung K-pop dance contest organizzato da Ok-B3ATZ.

Sabato 2 dicembre alle 19 sarà possibile partecipare al concerto del singer-rapper catanese Lenzo, gratuito come tutto l’evento, mentre domenica 3 dicembre alle 18 sarà il momento del John Lui K-pop Stage, con tributi musicali sul mondo nerd in chiave urban/hip hop.

Nel corso dell’evento sarà possibile approfittare di una promozione irripetibile: l’abbonamento alla dodicesima edizione di Etna Comics, in programma dal 6 al 9 giugno 2024, potrà essere acquistato al prezzo scontato di 35 euro anziché 50.