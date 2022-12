Workshop 'Acquerello per decorazioni natalizie'

Sicilia Gaia e Aquademy organizzano un workshop dedicato all'acquerello moderno orientato alla realizzazione di soggetti Natalizi. Realizzeremo pensieri natalizi, segnaposto, cartoline per la vostra cena di Natale e pensieri più autentici da portare a casa con voi e regalare ai vostri cari. Il corso si terrà in uno degli straordinari saloni di Villa Ardizzone che ci offrirà una dolce pausa con succhi e biscottini artigianali.

A Chi è rivolto: Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono approcciarsi per la prima volta all'acquerello, con il desiderio di accrescere il proprio potenziale e creare qualcosa di unico in occasione delle festività natalizie. Programma Domenica 18/12/2022 4h, Ore 15.30, Contributo di partecipazione €50,00, Numero minimo di adesioni 6. INFO E PRENOTAZIONI: 3928079089

Materiale base occorrente:

- 2 bicchieri capienti per l’acqua (anche in plastica)

- panno o carta assorbente per pulizia

- blocco acquerello o fogli sfusi per acquerello (6 - 10 fogli) - formato A4 o più grandi

- 2 pennelli sintetici (meglio se fibra naturale) punta rotonda n°4 e 8 (se possibile anche n°12)

- Kit acquerelli base (o più grande) con 12 godet (mattonini colorati) tipo Cotman Confezione Tascabile "Sketchers" 12 Mezzi Godets - o colori a tubetto (marca Schmincke / winsor&newton / Van gogh / Daniel Smith)

In vendita all’artistica o su https://www.amazon.it/.../B00004THXI/ref=asc_df_B00004THXI/? tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=90679127100&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13282952676706935524&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvloc phy=1008286&hvtargid=pla-125519798235&psc=1. DOCENTE > Francesco Sapuppo.