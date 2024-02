Degustazione gelato e vino

Prezzo non disponibile

Domenica 3 Marzo appuntamento in Piazza per una degustazione unica nel suo genere in collaborazione con Geeno: gelato e vino accompagnati dalle nostre tapas.

La degustazione inizierà alle 18:30 e proseguirà fino a tarda sera in compagnia dei Disco Hill e della loro musica.

La selezione dei vini sarà a cura di cantine Murgo e quella dei gelati a cura di DUCI. Prenota il tuo posto a questo link.