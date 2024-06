'Il riso siciliano bio': degustazione ed incontro

Venerdì 28 giugno alle ore 20:00 verrà ospitato AGRIBIO CONTI, unica azienda siciliana produttrice di riso biologico. Vi chiederete tutti come sia possibile coltivare riso in una terra povera di acqua come la Sicilia?

Non solo è possibile, ma è anche buonissimo.

In occasione dell'evento, sarà lo stesso Sebastiano Conti, titolare dell'azienda a raccontarvi della sua tecnica di coltivazione definita "in asciutta" e di come ha ottenuto questo unico e squisito riso siciliano biologico.

Al termine dell'incontro con il produttore, verrà servito un menu di degustazione a base di riso per farvi assaggiare tutti i prodotti di Agribio Conti: riso bianco, nero e rosso in tutte le salse.

MENU'

Arancino di riso rosso con stracciatella di bufala al limone e panatura al pistacchio verde di Bronte DOP

Risotto carnaroli alle erbe aromatiche fresche

Polpette di uova su crema di riso agli asparagi

Carote al forno con aglio in camicia

Ganache al mascarpone e marmellata di mandarini Scialari con crackers dolce di riso rosso integrale Bio