"La magistratura e le sfide all'indipendenza nella società digitalizzata": dibattito aperto con gli studenti di Giurisprudenza

La giunta sezionale di Catania dell'Associazione Nazionale Magistrati ha organizzato un'iniziativa aperta al pubblico, in collaborazione con l’università di Catania - dipartimento di Giurisprudenza e l'associazione Giurisprudenza Attiva.

L'evento dal titolo "La magistratura e le sfide all'indipendenza nella società digitalizzata" si terrà il prossimo giovedì 7 marzo , alle ore 15, presso l'auditorium ex Chiesa della Purità del dipartimento di Giurisprudenza, nel più ampio quadro dei "Dialoghi con la Magistratura”, serie di iniziative promosse dall'ANM in tutto il Paese, in vista del Congresso nazionale di Palermo nel prossimo maggio .

"Parleremo del ruolo del magistrato in una società ormai profondamente dominata dalle tecnologie e dalle comunicazioni digitali, della sua indipendenza e della percezione di questa nella società, e ancora di intelligenza artificiale e dei suoi riflessi sul lavoro giudiziario. In un dialogo con l’Accademia, Magistrati, giornalisti e studenti.

Auspichiamo così di dare, con gli interventi e il dibattito, un ulteriore contributo alla corretta percezione del nostro lavoro all’esterno e nella società". È quanto dichiarano il presidente Giancarlo Cascino e il segretario Valentina Botti.