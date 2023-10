Il digital come bagaglio di conoscenze imprescindibile per i professionisti, ma anche un'occasione unica per i veterani per tenersi aggiornati sugli ultimi trend e per gli appassionati che vogliono imparare qualcosa di nuovo.

La prima edizione del Digifest Catania, l'evento interamente dedicato al mondo del digital marketing, si terrà domenica 8 ottobre 2023 al Palazzo della Cultura (Via Vittorio Emanuele II, 121).

In una giornata ricca di appuntamenti e workshop, curati dai più conosciuti nomi del panorama digital italiano ed europeo, non mancheranno le occasioni per fare networking e per confrontarsi sui temi dell'innovazione, del digitale, della pubblicità e dei social media. Tra i nomi già annunciati in programma, anche Luca Mastella (CEO di Learnn), Yari Brugnoni di NJ Analytics, Grace 'The Amazing' e tanti altri.

L'evento è nato da un'idea di Simone Dei Pieri (amministratore Balena Bianca Consulting e direttore del Catania Book Festival) e Marco Raitano (Social Media Strategist e Community Manager).

"Spesso si partecipa ad eventi poco concreti sul piano dei contenuti, lezioni molto dottrinali e poco pratiche che lasciano i partecipanti più confusi che persuasi. Il Digifest vuole diventare un punto di riferimento per chi vuole imparare cosa fare sul campo e come migliorare concretamente in un settore che è in continua evoluzione".

Il programma completo è online sui canali social dell'evento.