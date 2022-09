Dimis Magic Show

Prezzo non disponibile

SABATO 24 SETTEMBRE ORE 21:00 - Il Teatro Sala De Curtis si veste di Magia con lo spettacolo ????? ????? ???? . Dimis, da oltre vent'anni porta sulle scene la sua magia irriverente e scanzonata.

Dimitri Tosi e la sua assistente Miss Kika vi porteranno alla scoperta dei diversi rami dell'illusionismo, tra grandi illusioni, esperimenti di mentalismo e numeri di escapologia.

Vedrete giganti scatole volteggiare, assistenti comparire dal nulla, animali ed oggetti levitare, apparire e scomparire. ùE per la prima volta in Italia un numero di illusionismo davvero incredibile: Dimis trasformerà l'acqua in vero vino!

Non ci credi? Potresti essere proprio tu, dal pubblico, ad essere chiamato ad assistere Dimis in questo esperimento unico nel suo genere e ad assaggiare l'incredibile risultato.

Partecipa anche tu al favoloso ????? ????? ????. Goditi i nostri eventi in un ambiente confortevole: una sala bistrot unica nel suo genere, vivi l'emozione del Teatro a pochi passi dal palco. Al tuo tavolo troverai biscottini artigianali e liquore alle mandorle.