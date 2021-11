Dimore | Melluso Celestino | Il diario dell'apocalisse

Il duo Melluso / Celestino in residenza di creazione a Spazio Oscena per Dimore, presenta al pubblico, in forma di studio 'IL DIARIO DELL’ APOCALISSE dissolvenza incrociata di pieni e di vuoti '. Una performance Di Margherita Celestino. Con Margherita Celestino e Francesca Melluso. Testi Margherita Celestino. Occhio esterno Valentina Parlato. “Il diario dell’Apocalisse” è una performance tratta dall’omonimo diario che Margherita ha iniziato a scrivere a marzo 2020, quando tutto si è fermato. La chiusura del mondo fuori dà alla voce di dentro la possibilità di esprimersi: i pensieri e le domande scorrono, l’orecchio interno ascolta. Il corpo invece resta costretto, ma vibra, riceve le parole, accumula desiderio. In scena due parti dello stesso essere si incontrano attraverso il testo. Una scrive, riflette, sosta; l’altra si muove, esplora, danza. Parola e corpo diventano l’una testimone dell’altro. Si svelano a vicenda ricercando una loro unità dentro a un discorso che è allo stesso tempo solitario e collettivo.