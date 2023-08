Diodato a Catania, cambia la sede: il concerto si terrà al Cortile Platamone

Per esigenze tecniche, il concerto inizialmente previsto alla Villa Bellini, si realizzerà al Cortile Platamone (Palazzo della Cultura) di Catania, alle ore 21.30 (ingresso di Via Landolina, 5) con posto a sedere non numerato. I biglietti già acquistati restano validi. Diodato proporrà le nuove canzoni estratte dal suo quarto album di inediti "Così speciale"