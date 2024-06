Dipingo diVino in cantina

L’associazione di promozione sociale Momenti Doc organizza una giornata di Dipingo diVino SPECIALE, un pomeriggio di pittura in compagnia, nel più bel luogo di cultura del Vino, la Cantina.

Accompagnati dalla guida di Francesca e Italia potrete dipingere il quadro raffigurato in locandina, ripercorrendo insieme e passo passo tutti i passaggi utili a realizzarlo. Non serve che tu sappia dipingere, ti spieghiamo tutto noi. Vi forniremo tutto il materiale per dipingere, degusteremo vino della cantina e stuzzichini di accompagnamento. Alla fine porterai a casa il tuo quadro.

Dopo l'evento, se vorrai, potrai immergerti ancora di più nell'atmosfera e nei sapori della cantina regalandoti una deliziosa cena (chiedi per info). Luogo: Vigna Patrizia - Via Calatafimi 2 95010 Santa Venerina (CT). Giorno: Sabato 15 Giugno Ore: 17:00. Quota di partecipazione 35 euro a persona. Prenotazione obbligatoria. Per Informazioni contatta 3280224503 Francesca, 3474860655 Italia.