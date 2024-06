'Dipingo diVino' a Villa Di Bella

SPECIALE Dipingo diVino in Villa. Villa di Bella -Viagrande CT. Prenotazione obbligatoria entro giorno 11 Luglio. Quota di partecipazione Euro 60 a persona. Una giornata all'insegna del relax, arte e benessere psicofisico.

Programma:

Ore 10:00-10:30 Accoglienza e benvenuto

Ore 10:30-13:30 Pittura con Dipingo diVino

Ore 13:30-15:00 Light lunch

Ore 15:00-15:50 attività Gyrokinesis®

Ore 16:00-18.00 Accesso piscina

La quota comprende:

- Evento di pittura by Dipingo diVino compreso di tutto ciò che serve per dipingere;

- Un bicchiere di vino durante la pittura e stuzzicheria di accompagnamento;

- Light lunch;

- Accesso alla piscina;

- Lezione di Gyrokinesis® tenuta da Chiara Lo Giudice Trainer;

- Buono sconto 10% per abbonamenti a corsi di Pilates/Gyrokinesis®/ Gyrotonic® presso centro pilates in via Biscari 4, Catania.