Proiezione del docufilm 'Food for PROFIT'

Nei locali dell'ex mattatoio centrale di Catania, l'associazione Antispecista L'Arca di Natalia, insieme con AnimaLiberAction, Spazio Antispecista e Rete 1° soccorso CT proietteranno il docu-film di cui tutti stanno parlando: "Food for profit" di Giulia Innocenzi.

La proiezione è gratuita e si terrà il 19 Aprile alle ore 20:00 (con ingresso alle 19:30), presso una sala dell'Eco Hostel, in Via Fornai, 44 a Catania, in pieno centro storico. La prenotazione è obbligatoria e, per chi lo vuole, c'è la possibilità di prenotare anche del pane condito, il cui ricavato sarà devoluto interamente a l'Arca di Natalia, rifugio antispecista per animali liberi.

Per informazioni e prenotazioni contattare su WhatsApp i numeri 335 74 33 625 (Francesca) o 327 354 1017 (Lily).