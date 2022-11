Dodici disegnatori, dodici illustrazioni originali e dodici iconici panini in mostra a Catania

Arriva IlluSTRAFUD, il progetto artistico che attraverso il coinvolgimento di dodici diversi illustratori vuole raccontare in modo irriverente e originale la filosofia di FUD. Il noto brand, protagonista della ristorazione siciliana contemporanea, compie dieci anni e i festeggiamenti si apriranno con una mostra che dal 2 al 15 dicembre si terrà a Isola, co-working e spazio espositivo di Catania. Le dodici opere, realizzati da alcuni dei più interessanti illustratori del panorama nazionale come Ale Giorgini, Mauro Gatti, Francesco Poroli e Antonio Sortino, anche Marco “Goran” Romano, Elisa Seitzinger, Elisa Macellari, Damiano Stingone, Daniele Morganti, Betti Greco, Giuliano Cangiano e Cinzia Zenocchini raccontano con personalità e stili diversi il mondo di FUD, e oltre ad essere in mostra dal 2 al 15 dicembre, saranno protagoniste di uno speciale calendario celebrativo a scopo benefico.

Il calendario ha una tiratura limitata, ed è realizzato in modo da poter separare ogni illustrazione e ottenere dodici bellissime stampe da incorniciare. "Dieci anni sono un traguardo importante - commenta Andrea Graziano, founder e ideatore del brand Fud Bottega Sicula - e in questi dieci anni abbiamo fatto davvero di tutto. Anni belli e appassionanti che vanno festeggiati con un'iniziativa che racconti FUD, il suo rapporto con il territorio e i produttori, dando spazio alla creatività e alla solidarietà. È nata così l'idea di questo calendario celebrativo, che unisca bellezza e significato".

L'acquisto del calendario sostiene il progetto “Ristoranti contro la fame” la campagna benefica promossa da Azione contro la Fame che coinvolge ristoranti, chef e amanti del cibo, per aiutare attraverso un gesto semplice e concreto famiglie che vivono in povertà in Italia. Le illustrazioni saranno, inoltre, racchiuse in un cofanetto a tiratura limitata e collezionabili anche in versione cartolina nei locali di Catania, Palermo e Milano per tutto il 2023. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra FUDADV, il team creativo di FUD, e ADD DESIGN, agenzia di comunicazione creativa catanese che da sempre collabora con FUD per i progetti più creativi e irriverenti.