Ritorna l'appuntamento con "Una Domenica al Museo", presso il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille di Catania, sito in Via Etnea, 602. L'iniziativa, organizzata dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, si svolge in tutta Italia la prima Domenica di ogni mese.

Il Polo Tattile è lieto di invitarVi Domenica 7 Maggio dalle 17.00 alle 21.00, per offrirVi un coinvolgente ed emozionante viaggio dedicato alla cultura, dove i sensi Vi accompagneranno all’interno di una splendida atmosfera in una Domenica “TUTTA DA TOCCARE”.

All’interno del Nostro museo Borges si potranno conoscere e “vedere”, sperimentando il tatto, numerosi capolavori d’Arte, effettuando un ideale viaggio lungo tutto il Mediterraneo. Dai “PLASTICI ARCHITETTONICI”come: il Muro del Pianto, la Basilica del Santo Sepolcro in Gerusalemme, la Piana di Giza, la Torre Eiffel, la Moschea di Kairouan, di Kutubiyya e poi le “OPERE PITTORICHE IN RILIEVO” come: la Creazione di Adamo di Michelangelo, la Medusa di Caravaggio, la Gioconda di Leonardo Da Vinci, realizzate secondo il metodo della scomposizione in piani “ottico - tattile”; passando poi alle “SCULTURE” realizzate interamente dalla Stamperia Regionale Braille di Catania, la quale da circa quarant’anni contribuisce all'integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei non vedenti ed ipovedenti siciliani e non solo.

Grazie al percorso tattilo- plantare e l’eliminazione delle barriere architettoniche, i Nostri visitatori “speciali” potranno facilmente visitare i quattro siti, sino a giungere al “GIARDINO SENSORIALE”, un'oasi verde all'interno del Polo Tattile Multimediale, arricchita da piante ed essenze tipiche del Mediterraneo, dove il vedente bendato, potrà provare una realtà "AL BUIO" sconosciuta, stimolando nuove percezioni olfattive, tattili e sonore. Emozione unica ed originale è il "BAR AL BUIO", il primo permanente in Italia, dove i ruoli si invertono… i non vedenti e gli ipovedenti accompagnano i loro disorientati ospiti con straordinaria naturalezza, questi, ponendo attenzione al senso del gusto, sorseggiano un caffè o una bevanda e “scoprono” attraverso l’uso delle mani i quadri tattili, cercando di indovinare i disegni a rilievo, in una nuova dimensione totalmente al buio.

Nell'ultimo tratto del percorso, infine, lo Showroom “FRAMMENTI DI LUCE” offre ai visitatori la possibilità di provare e conoscere gli ausili per non vedenti ed ipovedenti come: libri, sussidi didattici, ausili per l'autonomia personale e domestica, giochi di società e strumentazioni informatiche.

Un'esperienza ricca di emozioni, in un luogo dove vedenti e non, possono sperimentare e conoscere il mondo dell'Arte dove è rigoroso il motto "VIETATO NON TOCCARE". In occasione dell'evento, presso la nostra struttura potrete partecipare alla raccolta fondi acquistando al costo di 15€ i cuori di biscotto Telethon, dedicati alla festa della mamma, finalizzati ad aiutare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche dell' occhio. INGRESSO GRATUITO – PRENOTAZIONE NON NECESSARIA. PER INFO TEL. 095/500177 – EMAIL visite@polotattile.it. Lun- Ven 8.00 - 14.00 Mar- Mer- Giov 8.00 - 14.00/ 14.30 - 16.30 Sab 8.00 - 12.00.