'Donazione sangue' alla Croce Rossa Italiana

Donare è amare e amarsi... dona a te stesso prima di tutto. Un piccolo gesto salva una vita. Non solo: donare è un diritto tutelato dalla Legge n. 219/2005, che consente ai lavoratori che vogliono donare di usufruire di un permesso retribuito. Proprio per venire incontro alle esigenze dei Donatori, è stato fissato un appuntamento della raccolta sangue, presso la Centrale Operativa CRI Catania di Via Ebe, 2.

La nuova autoemoteca del Comitato accoglierà i donatori nella nuova centrale operativa, in presenza di un medico volontario che darà ogni delucidazione e consulto sulla donazione. Donare il sangue è un'arte alla portata di tutti, basta volerlo! IMPORTANTE: La donazione è sempre sicura, i nostri operatori sanitari rispettano le norme governative vigenti in tema di contrasto al contagio da COVID-19. E-mail: promozionesangue@cricatania.it.

