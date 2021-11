Spettacolo 'Due per caso'

Il Teatro Zig Zag di via Canfora 69 prosegue dal 20 novembre al 12 dicembre, sempre sabato alle 18.00 e domenica mattina alle 11.00 con un altro spassosissimo appuntamento dedicato a bambini e ragazzi di tutte le età. Letizia Catarraso ha trasformato una divertente farsa di A.Curcio in uno spettacolo clownesco, imperdibile per le sue trovate comiche e trasformistiche.

L’autrice e “anima” artistica della piccola sala sempre ricca di sorprese, sarà infatti in scena insieme ad un mirabolante Filippo Aricò per interpretare tutti i personaggi della trama. Un’anziana coppia di coniugi senza figli ne ritrova uno perduto, con l’aiuto dei piccoli spettatori che saranno chiamati in scena ad intervenire in alcuni momenti dello spettacolo, dando vita ad una catena di divertenti equivoci. Prenotazione al 330843843. Ingresso 5 euro. Locale sanificato con regole anticovid.