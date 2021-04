Easter Egg Hunt - Caccia alle uova in inglese

La Pasqua è passata, ma non la voglia di condividere con voi momenti speciali. Organizziamo una super Caccia alle Uova, ma…in inglese! Questa “Easter Egg Hunt” è pensata per i bimbi dai 6 agli 11 anni: all’interno di un bellissimo giardino privato potranno scovare uova e sorprese in un gioco a squadre, nel massimo rispetto delle regole anti-Covid. Elena e Valeria, guide appassionate, condurranno i bambini in una caccia speciale, con giochi e filastrocche in inglese. Così i momenti di dolcezza potranno essere accompagnati da momenti educativi di scoperta. INDICAZIONI PARTICOLARI: i bimbi verranno affidati alle due guide, Elena e Valeria, e i genitori potranno venire a prenderli al termine dell’attività.

ETÀ CONSIGLIATA: dai 6 anni in su. NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 8 bambini. INDICAZIONI DI SICUREZZA – Covid: ogni gruppo sarà formato da un massimo di 10 partecipanti . È necessario indossare le mascherine. È necessario mantenere la distanza di almeno 1 m tra i partecipanti. PRENOTAZIONI: per partecipare è necessaria la prenotazione. Il tour sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Al raggiungimento del numero massimo (20 bambini) le prenotazioni saranno chiuse. Per confermare la prenotazione è necessario inviare un messaggio whatsapp alle guide Elena o Valeria, oppure compilare il modulo di prenotazione presente alla pagina https://www.sicilyvoyages.com/it/portfolio-item/easter-egg-hunt/.

SCONTI E CONVENZIONI: evento convenzionato con KidsTrip. I possessori della carta KidsTrip avranno diritto a uno sconto di 2€ per ogni carta.