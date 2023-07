Seconda edizione di Eco Festival alla villa Pacini

Una carovana allegra e colorata alla conquista delle piazze più cool del mar Mediterraneo. L’estate 2023, per Scie Eventi (Spazio Creativo Itinerante Etneo) l’associazione catanese che si occupa di appuntamenti dedicati alla promozione del territorio, animando piazze, giardini e vie dei centri storici, è all’insegna della sostenibilità, della multiculturalità, ed è assolutamente una stagione colorata, profumata, piena di musica e di colori e porta con sé tanta energia positiva. Il time table di questo energico popolo di artigiani nomadi li vede protagonisti a Noto, in piazza Sedici Maggio, dal 12 al 16 luglio, per una terza edizione dello street urban event nella capitale del Barocco Siciliano. Cinque giorni di artigianato e creatività made in Sicily, con prodotti attentamente selezionati da Gloria Sangiorgio e Giorgia Sciacca, chief di Scie Eventi. Ad aprire la prima serata, la musica gipsy jazz del Trio Manù. A Noto, la carovana di Scie farà ritorno nella settimana più calda dell’anno, quella che va dal 12 al 20 agosto. Nel frattempo un’edizione di luglio della tradizionale Scie in Balata dal 25 al 30, per un settimo anno dedicato ad uno degli appuntamenti più di successo in una delle piazza più cool dell’estate siciliana.

A settembre poi si torna a Catania, a villa Pacini dal 22 al 24, con tante novità e una seconda edizione dell’internazionale Eco Festival, un evento in collaborazione con l’Eco Market di Malta, che ha visto già gli artigiani siciliani protagonisti ai Giardini Upper Barakka in Valletta dal 16 al 18 giugno scorso. Un gemellaggio importantissimo, che ha segnato l’inizio di una partnership che ha una doppia valenza: l’incontro tra culture diverse e la celebrazione dell’amore per l’ambiente.

L’evento di Catania, come quello di Malta, sarà infatti declinato in un’unica chiave, quella della sostenibilità, con worskhop ed eventi per adulti e bambini per sensibilizzare i catanesi e i turisti alle tematiche del rispetto dell’ambiente. “La nostra è una vera e propria famiglia. - racconta Gloria Sangiorgio, founder e anima di Scie Eventi, che aggiunge - Per noi la gioia e la sintonia che riusciamo a mettere nel nostro lavoro sono l’ingrediente segreto che non può mai mancare. Ormai siamo un gruppo consolidato, che lavora insieme da tanti anni e che è cresciuto con determinazione, permettendo ad ognuno di emergere come singolo, con la consapevolezza di essere parte di una costellazione che valorizza la squadra. L’evento a Malta poi, è stata la conferma che i popoli del Mediterraneo possono parlare un’unica lingua quando ci sono valori comuni di cui farsi portatori e l’idea di avere fatto da apripista per un evento internazionale che a settembre si terrà anche a Catania ci rende davvero orgogliosi”.