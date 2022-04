Ecoparco "La Fagianaia": visita e caccia all'uovo

Indirizzo non disponibile

Sicilia Gaia organizza una visita in un luogo segreto che custodisce un tesoro naturalistico inedito. “La Fagianaia” il più grande allevamento fruibile di animali ornamentali della Sicilia orientale. Trascorreremo qualche ora in un’oasi verde dove ogni angolo sarà una sorpresa. Potremo osservare e scoprire tutto quello che riguarda gli animali allevati, e interagire con loro aiutati da guide specializzate nel settore. Oltre ad una selezione di volatili rari, gli alpaca e molti altri animali mai visti così da vicino allieteranno la nostra passeggiata. In questa giornata il parco ci riserverà tante sorprese. Ci divertiremo con una "caccia all'uovo" una caccia al tesoro con le uova di pasqua. Apertura Parco: h 15.00. Ora inizio Tour guidato: h 15.15. Chiusura Parco: h 19.00. Prenotazioni obbligatorie su Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/288065249917. Posti limitati. Info 3928079089. Green pass obbligatorio. Quota di partecipazione € 12,00. Bambini da 3 a 10 anni € 8.00. <2 anni free.