Electric Desert al Blu

Quando Dal 01/07/2023 al 01/07/2023 Orario non disponibile

L'atteso Electric Desert si terrà il prossimo 1 luglio 2023 presso il suggestivo scenario del Blu (Playa di Catania). Questo evento epico promette di offrire una giornata ricca di emozioni e di un'esperienza musicale di livello.

L'Electric Desert avrà inizio alle 12:00 con il DJ set di Blow Rock, che intratterrà il pubblico con una selezione eclettica di brani. Questa performance darà il via a una giornata piena di energia, in un clima di festa.

Alle 18:00 prenderanno il palco i live act, e gli spettatori avranno l'opportunità di assistere a incredibili esibizioni musicali.

La line-up prevede la partecipazione di band di grande talento come i catanesi Rhino e Clustersun e - in un'esclusiva performance - avremo il piacere di ospitare gli americani El Perro.

EL PERRO è la band guidata dal chitarrista/cantante/cantautore/produttore Parker Griggs (ex Radio Moscow). L'ultimo album della band "Hair Of" è stato presentato come disco del mese da Rolling Stone FR lo scorso luglio: una combinazione di psych rock, funk, latin rock e soul.

Dopo gli emozionanti concerti live, Blow Rock prenderà nuovamente il controllo dei piatti per un DJ set (Maurizio Di Stefano, Giorgio Di Mauro, Marco Di Mauro) che continuerà per tutta la notte.

Electric Desert è un evento aperto a tutti gli appassionati di musica, che desiderano immergersi in una giornata di grande intrattenimento e svago. Il luogo scelto, il Blu della Playa di Catania, offre uno scenario unico e suggestivo, che si sposa perfettamente con l'atmosfera e il tema del festival.