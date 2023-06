Musica elettronica, Salvo Dub e Derane Obika: collaborazione sulla rotta Catania-Londra

"Give to me your hand Don't lose your way, believe" suona così un tratto della nuova canzone dell'etichetta Space Echo, "dammi la tua mano, non perderti, credici".

Dal video ipnotico e dalle note che mischiano pop, folk e soul, nasce la canzone I Am di Salvo Dub e Darane Obika. Fuori su Spotify dal 12 maggio, il brano rientra nel progetto Go.Soul.Map in cui si inserisce il disco "Peacefull Sounds of Broken Minds" che verrà prodotto in vinile a settembre, promosso dall'etichetta SpaceEcho.



Tra la voce magnetica di Derane, un cantante inglese e le note del poliedrico musicista catanese Salvo Dub, questo brano è un vero e proprio viaggio intimo e introspettivo. L'etichetta Space Echo che conta su molte collaborazioni e su un lavoro certosino sulla ricerca di sound originali e sperimentali, è qui rappresentata da un altro catanese eccellente, Luciano Cantone, boss della Schema Records, produttore ma anche percussionista, batterista, dj e storico produttore di Mario Biondi.Mente del progetto siculo-inglese è Salvo Dub, musicista nato e cresciuto alle pendici dell'Etna a Nicolosi, e talentuoso manipolatore di suoni con campionatori e drum machine. "Sono un arrangiatore da diciotto anni e lavoro per SpaceEcho, a dodici ho avuto la mia prima band" dice Salvo che ha inciso e collaborato con importanti artisti siciliani e italiani, come Juri Camisasca, Mario Venuti, Cesare Basile e Daniele Ciprì oltre a essere l'ideatore di 'Rigenera', un eco-festival giunto ormai alla sua nona edizione dal 2015. "Non ho mai avuto la presunzione di fare rappresentazione con la mia musica ma ho sempre coltivato la volontà e il coraggio di sperimentare e di ricercare nuove prospettive musicali, dal funk roots al new soul" dice l'arrangiatore che racconta di essere cresciuto con i campionatori anni 90', suoni old style, ma anche con una passione che va di paripasso con la musica, cioè la cucina "sono socio-imprenditore di un agriturismo a Santa Maria di Licodia, l'Agorà fattoria sociale, dove ospitiamo varie attività per la comunità, tra cui un laboratorio didattico per bambini: per me musica e cucina hanno in comune la fantasia" racconta Salvo "Come per la cucina, anche la musica la fai per te e per la volontà di condividere il gusto e il piacere che scaturiscono dal tuo lavoro" spiega la sua filosofia Salvo Dub "Sono convinto della libertà musicale perché non c'è limite alla musica, al gusto e questo crea un legame anche tra generazioni diverse, è una soddisfazione quando gli amici o gli ascoltatori ti dicono che il disco che componi fa venire voglia di ascoltarlo" è in questa prospettiva che nasce il brano "I Am": "A questo progetto del disco mi sono dedicato durante il Covid, passavo le giornate in studio a lavorare e sperimentare e così, in maniera del tutto autoprodotta, è venuto fuori il disco anche grazie a preziose collaborazioni come quella di Derane Obika che nel brano I Am è un protagonista e rappresenta l'arte del Kung Fu come difesa dal mondo circostante" dice Salvo, riferendosi al video della canzone girato a Catania in cui si alternano scene di pace e natura a scene della città catanese con via notturne e macchine "la canzone ha un testo molto spiritual, quasi gospel, per alludere alla fede che ognuno di noi può avere in un qualsiasi dio. Si parla della propria personalità, di un viaggio dentro sé stessi, dell'identità delle persone e della consapevolezza di essere sempre esposti all'occhio sociale: c'è qui il valore e la pace di essere sé stessi oltre i filtri imposti dalla società".