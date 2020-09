Domani a Villa Bellini il “This Is Summer” di Elodie: “Sono super carica”

Elodie, reduce dai successi estivi di Guaranà e Ciclone porterà a Catania il suo “This Is Summer”. Il live di Elodie è inserito nel cartellone del Wave Summer Music, ill festival che punta a valorizzare il territorio siciliano grazie ad una serie di iniziative volte a potenziare l’offerta del turismo musicale legato agli eventi. La kermesse vede la collaborazione dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del Comune di Taormina, del Comune di Catania, del Comune di San Giovanni La Punta e della Fondazione Taormina Arte. Gli eventi sono tutti realizzati nel pieno rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa vigente in materia di Covid 19. “Sono super carica - ha commentato Elodie - sono tornata al lavoro appena il lockdown me lo ha permesso. Nelle ultime settimane sono stata molto impegnata tra le prove in studio di registrazione e i live estivi in giro per l’Italia. Ho scoperto, durante l’isolamento, quanto il lavoro sia uno stimolo fondamentale. Avere un obiettivo, svegliarsi ogni mattina con l’intenzione di perseguirlo è ciò che desidero ed è ciò che mi fa stare bene. La musica per me è vita, non è solo il mio lavoro, è la mia passione, il mio modo per fare bene, per trasmettere agli altri quello che sono e provo”. Elodie è tra le artiste più ascoltate in radio grazie ai singoli “Guaranà” e “Ciclone”, due brani che hanno confermato la sua popolarità. “Guaranà era pronta già da tempo - continua Elodie - ma l’abbiamo messa a punto e rifinita nelle poche settimane prima che uscisse. Sentivo che era il momento giusto per questo pezzo che vuole regalare un senso di libertà all’estate 2020, un’estate strana, diversa dal solito e per molti sicuramente più difficile. Ciclone è brano un po’ vintage, nasce dalla collaborazione di tanti stili e sonorità diverse e la melodia mi ha conquistata fin dal primo ascolto”. Il Wave Summer Music ospiterà domani anche Chadia Rodriguez. Classe '98, Chadia è stata la prima rapper donna sulla copertina di una playlist rap di Spotify Italia. Il video del singolo "Sister (Pastiglie)", ispirato alla hit punk degli anni '90 "Pastiglie" dei Prozac+, raggiunge in meno di 24 ore i 100.000 plays su YouTube, entrando nella top 10 delle tendenze. "3G" feat. Jake La Furia, viene pubblicato a dicembre, e Chadia entra di diritto nelle classifiche Spotify del rap italiano, collezionando milioni di streaming su Spotify e altrettante views su Youtube. Il 2020 è l’anno di “Bella così”, un successo radiofonico che rappresenta il cuore di un progetto contro la violenza sulle donne, il cyberbullismo e il body shaming. I biglietti sono ancora disponibili su Ticketone e nel circuito Sicilia Ticket e domani saranno messi in vendita al botteghino allestito a Villa Bellini. Il live avrà inizio alle 21:30.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.