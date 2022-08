Il Teatro di Emergency con "C'era una volta la guerra"

Il Music Opera Festival è particolarmente onorato per essere stato scelto dalla straordinaria ONG fondata da Gino Strada per portare in scena uno spettacolo ad altissima intensità civica. "Informare e far riflettere sui temi della guerra e della povertà, ma anche sulla possibilità di intervenire per promuovere e affermare i diritti umani essenziali e i valori della solidarietà e della pace: è con questi obiettivi che è nata la Compagnia teatrale di EMERGENCY." L’orologio dell’Apocalisse - il Doomsday Clock, è stato ideato dagli scienziati della rivista del Bulletin of Atomic Scientists nel 1947 per mostrare metaforicamente una ipotetica fine del mondo. Informazioni: info@spevents.it, 3889399058 (solo messaggi whatsapp).