Energy Golf Convention

Venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio, al Picciolo Etna Golf Resort di Castiglione di Sicilia, un workshop esperienziale dedicato al mondo delle rinnovabili, coniugando sport e sostenibilità.

Trovare soluzioni efficaci per migliorare la propria produttività e competitività sul mercato attraverso l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile e l'adozione di processi produttivi più efficienti. Individuare nuove strategie per sfruttare gli investimenti finanziari e le agevolazioni delle banche per raggiungere il target Net-Zero entro il 2050.

Sono questi i principali obiettivi del team building che coniuga sport e sostenibilità organizzato da Ciesse, azienda leader nella costruzione di impianti industriali chiavi in mano.

Venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio il Picciolo Etna Golf Resort di Castiglione di Sicilia ospiterà imprenditori e stakeholder del mondo delle rinnovabili per discutere di agevolazioni finanziarie e obiettivi ambientali green.

Due giorni di dialogo, incontro e dibattito arricchiti da momenti dedicati allo sport e alla sana competizione con lezioni prova di golf a cura di maestri professionisti. Main Sponsor del workshop esperienziale sarà Enerklima azienda leader nel settore delle rinnovabili e dell'efficientamento energetico.



IL PROGRAMMA - La giornata di Venerdì 30 luglio inizierà con i saluti di benvenuto da parte dell’Ing. Alessio Catalano Owner and Business Developer di Ciesse.Seguiranno gli interventi di Santo Muscarà, Sole Administrator e Domenico Sillato, Owner and Technical Designer Manager del gruppo. Successivamente, la parola passerà al CEO di Enerklima S.r.l. Riccardo Priolo che affronterà il tema delle rinnovabili in Italia con un’analisi del mercato.

La seconda parte della giornata sarà dedicata a diverse presentazioni tecniche sulle tecnologie fotovoltaiche e sulle soluzioni solari smart per le aziende con interventi di Paolo Lusiani, Managing Director Solarwatt Italia, Vincenzo Rago, Area Sales Manager Jr. Southern Italy Solarwatt Italia, Mauro Franceschini Head of Technical Solarwatt Italia e Gianluigi Cepparulo, Sales Manager SolarEdge Italia.

Un focus verrà poi dedicato alle agevolazioni finanziarie sugli investimenti, presentate dallo Studio Vitale Associati a cura del Founder Marco Vitale e di Valentina Licari. Per concludere si parlerà di supporto alle imprese PMI con approfondimenti per la filiera agroalimentare di Intesa Sanpaolo, presentato dallo Specialista Medio Lungo Termine, Leasing e Factoring, Francesco Stella. Seguiranno incontri one-to-one per approfondire le tematiche affrontate durante la mattinata.