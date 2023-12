Epifania vulcanica: dallo Zappinazzu a Monte Crisimo

Un percorso tra il fitto bosco di ragabo (linguaglossa), grotte, rifugi e colate laviche, per ammirare la bellezza del nostro vulcano, godendoci una giornata tra natura, condivisione e attività fisica. Il sentiero Zappinazzu inizia dal celebre albero secolare, il pino laricio rinvenuto finora più grande dell'etna, con un altezza di ben 25 metri, un diametro del tronco di 6,20m ed una età stimata di circa 200 anni.

Attraverseremo una zona un tempo artigianale dove si raccoglieva la resina e la legna dei pini. Valicheremo il letto del torrente quarantore, quasi sempre secco, per scendere fino a monte Crisimo attraverso la foresta.

Nel percorso avremo la possibilità di osservare colate laviche e la grotta di Monte Crisimo, una grotta ben nascosta e dal fascino unico. Giunti al rifugio di monte Crisimo, di particolare bellezza ed accoglienza, ci gusteremo il pranzo a sacco con un meraviglioso panorama. A seguire, nel primo pomeriggio, concluderemo l'escursione facendo la strada al contrario. La guida sarà Savio Pagano.

Distanza: 8 km circa. Difficoltà: facile-Medio su sentiero tracciato - Richiesta sempre buona condizione di salute e fisica. Dislivello complessivo: 150 mt. ATTREZZATURA : scarpe da trekking, pranzo al sacco, acqua min. 1,5 lt, felpa, giacca a vento o giubbotto*, k-way in zaino, un telo per stendervi in natura. Meeting point ore 10:00 davanti il Rifugio Ragabo, sulla Mareneve. Da li' ci sposteremo di qualche km in auto per arrivare ad inizio sentiero.

Quota di partecipazione euro 15 adulto, euro 5 sotto i 12 anni. MAX 30 PARTECIPANTI. Minimo 12 partecipanti per attivare l'evento. Prenotazioni messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto " Zappinazzu 6 gennaio" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico.