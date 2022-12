Epifania vulcanica - Trekking sull'Etna

Per l'Epifania Sharing Sicily propone un nuovo percorso all'interno del bosco della Cerrita. Dopo circa 1 km inizierete la discesa fino ai crateri del 1928, protagonisti di una delle eruzioni più distruttive della storia etnea:

in poco meno di 24 ore un'infinita colata di lava seppellì tutto ciò che si trovò davanti: strade, campagne, chiese e palazzi.

Il piccolo comune di Mascali, che sorgeva in collina a 120 metri di quota, fu letteralmente cancellato. Il percorso è davvero interessante perchè si alternano paesaggi "lunari", frutto dell'eruzione del 1928, con Hornitos, grotte e fratture, e paesaggi boscosi che non sono stati toccati dalla colata.

Quota euro 15 a persona adulta (euro 5 bambini sotto 12 anni). Bambini da 10 anni in su. Appuntamento di fronte Chiesa Sacro Cuore di Gesù a Fornazzo ore h.09.30, posizione google maps: https://goo.gl/maps/N73ZC7LYKw5qEoHU6.

Difficoltà percorso: Medio- presenti tratti su roccia vulcanica. Distanza ~6,5 km. Dislivello ~200mt. L'itinerario potrebbe subire variazioni in base alle necessità del gruppo o a motivi di sicurezza dettati dal meteo e dall'attività vulcanica.

Equipaggiamento: Scarpe da Trekking (obbligatorie), abbigliamento a strati,1,5 lt d'acqua, pranzo al sacco, telo per i momenti di pausa. Per prenotare messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto " etna trekking EPIFANIA" indicando nome, cognome, numero partecipanti ed un recapito telefonico. 24 ore prima riceverete un promemoria riepilogativo via whatsapp. Numero massimo 25 partecipanti.