Episteme - (G)astronomia greca

Epistème la scienza dei greci continua con un evento speciale. Astronomia e gastronomia greca. Un viaggio tra le stelle e il cibo greco. Sarà possibile gustare deliziose pietanze della tradizione greca e osservare il cielo dell'equinozio di autunno con i potenti telescopi. Osserverete i pianeti del sistema solare e alcune bellissime costellazioni.

In questo appuntamento stellare sarete guidati dall'astrofisico Professor Giuseppe Nicosia con una introduzione alle stelle e alla visione antica del cielo. Inoltre la stupenda mostra Epistème, la scienza dei greci, con oltre 40 exibit didattici, fotoset, esperimenti, realtà aumentata e diorama. Un viaggio nella scienza e nella tecnologia sviluppata dai nostri avi. Ancora l'opportunità di visitare il museo della scienza più importante di Sicilia con oltre 100 exibit didattici sorprendenti, accompagnati dalle guide scientifiche.

Una serata fatta di cielo, cultura e scienza e buon cibo. Prenotazione OBBLIGATORIA al 3485205905 o al 095382529. La cena verrà servita dalle 20:00 alle 21:00, le altre attività inizieranno alle 21:00. Menù della cena (servita in monoporzioni): spanakopita, insalata greca, polpettina di carne con tzatsiki, moussaka, giaprakia, baklava per dolce. 1 bottiglietta d'acqua. Pochi posti le prenotazioni per la cena si concludono giovedì 28 settembre.