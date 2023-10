Ludum: Episteme la scienza dei greci ed i Lego

€ 10 (6 € per i possessori di LUDUM card)

Epistème la scienza dei greci ed i lego. Lego e storia insieme al LUDUM, nell'ambito delle iniziative legate alla mostra Epistème la scienza dei Greci. Protagonisti i mattoncini più famosi del mondo. Un nuovo divertente laboratorio Lego dove con oltre 20kg di mattoncini, vi divertirete a giocare con le costruzioni più famose del mondo, a riprodurre qualche costruzione Greca antica e non solo.

Inoltre la mostra Epistème con oltre 30 exibit legati alla scienza dei greci, realtà aumentata, fotoset e altre sorprese. Ancora, la visita guidata al più importante museo della scienza di Sicilia con oltre 100 esperimenti interattivi e sorprese incredibili accompagnati dalle guide scientifiche. Un simpatico omaggio per tutti i bambini che verranno a trovarci. Scienza, costruzioni e storia per un divertente pomeriggio per grandi e piccoli.