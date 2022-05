Mostra 'Equilibrio aureo'

Prezzo non disponibile

Dal 22 Maggio - 9 Giugno 2022, presso la Beniamin Art, Via Giacinto Pulvirenti, 8. Personale dell’Artista Palermitano Antonino Gaeta dal titolo “Φ Equilibrio ?ureo”.

A distanza di 7 anni dall'ultima Personale del 2015 dove venne presentata la Serie delle Teletavole, opere caratterizzate dall’innesto coraggioso tra scultura e pittura presso la Storica Galleria Prati di Palermo, una selezione di Opere che vanno dal 2018 al 2021 viene messa in mostra presso la Beniamin Art di via Pulvirenti n°8, centralissima Galleria del panorama culturale catanese L’Esposizione è costituita da un corpus di Tele di vario Formato, dalle più piccole di centimetri 20x20 alla più grande di metri 2,70 x 2,20.

Un excursus pittorico che attraversa un arco temporale che va dal 2018 al 2021, con opere della collezione privata dell’Autore in mostra permanente presso ARTE’ Studio Gallery (PA), Atelier e luogo di incontri dell’Artista, dedicate alla ricerca on de road per i vicoli del capoluogo siciliano.

Un compendio di opere che abbraccia la ricerca iniziata nel 2017 durante il progetto “Zang Tumb Tumb Bike” ampliamente narrato da varie testate giornalistiche italiane ed estere, nata per indagare la gestualità e la memoria di mestieri e mestieranti legati al mondo di una ‘’Palermo’’ che sta per scomparire, travolta dalla velocita dei cambiamenti culturali della globalizzazione, fino alle ultime 7 Tele eseguite tra il 2019 e il 2021.

La mostra resterà aperta al pubblico tutti i giorni tranne il lunedì, dalle ore 18:00 alle ore 21:00. INGRESSO LIBERO. Info e contatti: Galleria: Beniamin Art, via Giacinto Pulvirenti 8, Catania. +39 350 9311770 beniamingroup@libero.it www.beniamingroup.com