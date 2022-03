Le Vie della Lava: Visita del Castagno dei 100 cavalli, Museo della vite e del vino

Sicilia Gaia ed Etna in Geo organizzano una bellissima esperienza immersi tra natura, storia, ricordi cinematografici, arte lavica e tradizioni ci porterà alla scoperta di uno dei borghi in pietra lavica più belli che abbiamo nel territorio etneo, SANT'ALFIO, conosciuto anche come "Sant'Affiu a Vara". Una giornata che avrà inizio all'interno della recizione che custodisce il castagno dei cento cavalli, con la partecipazione di un sant'Alfiese Doc che ci racconterà dettagliatamente questo monumento della natura che dal 2008 è inserito nella lista dei beni U.N.E.S.C.O. come monumento messaggero di pace.

Dopo aver visitato il Castagno dei 100 Cavalli ci sposteremo con mezzi propri verso il paese di Sant Alfio. Passeremo per le caratteristiche strade strette in pietra lavica, epoca romana, fino a raggiungere il MUSEO DELLA VITE E DEL VINO. Concluderemo con l'arrivo alla piazza principale in corrispondenza della quale vi è la bellissima facciata in pietra lavica della chiesa madre e con una dolce pausa al Bar Papotto, dove degusteremo le tipiche paste alla nocciola di Sant'Alfio, paste di mandorla, crostate, biscotti e dolci vari.

Materiali occorrenti: MASCHERINE, GREEN PASS, comode scarpe da ginnastica. QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 15 GRATIS FINO A 6 anni da 7 a 12 anni ridotto € 8,00. L'escursione si svolgerà nel rispetto delle direttive anti-covid. APPUNTAMENTO ALLE ORE 15.30 AL PARCHEGGIO ANTISTANTE IL CASTAGNO DEI 100 CAVALLI. A tutti coloro che parteciperanno invieremo la posizione del luogo d'appuntamento tramite sms whatsapp. Per info +393928079089. Prenotazione obbligatoria su eventbrite https://www.eventbrite.it/e/287790538247.