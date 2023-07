Escursione al tramonto con serata astronomica sull'Etna

L’associazione “Etna e Dintorni” organizza il 15 luglio pomeriggio una suggestiva escursione al tramonto sull’Etna, nel punto panoramico della valle del Bove, con degustazione di sangria, anguria e serata astronomica con telescopio.

Il percorso parte dal bosco di piano pompieri e costeggia alcuni crateri recenti fino ad arrivare al belvedere sulla valle del Bove. Da qui è possibile osservare le colate laviche di quest'anno e dell'ultimo trentennio, l'antica caldera vulcanica, l'area sommitale etnea, il fumante cratere di sud-est, Taormina e la Calabria.

Le luci del tramonto renderanno ancora più suggestivo il panorama. Cena a sacco su questa cresta panoramica, con fresca sangria offerta dall'associazione. Rientro con le torce. Segue serata astronomica a cura del gruppo astrofili dell'associazione, con riconoscimento delle costellazione e osservazione al telescopio di stelle pianeti e oggetti deepsky, e anguria finale offerta dall'associazione.

E’ possibile prenotare il passaggio in pulmino. La prenotazione è obbligatoria: informazioni e prenotazioni alla mail info@etnaedintorni.it. Esclusivamente per informazioni si può contattare il 3471902220 (NO SMS - ore 9/13 e 16/20).

L’appuntamento è alle ore 17.30 presso piazzale Ristorante Nuova Quercia (sulla Strada Provinciale Nicolosi - Sapienza - coord. GPS 37°40'10.0"N 14°59'17.0"E).