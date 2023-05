Escursione alla Grotta dei Rotoli e alla Grotta della Neve

L’Etna, nella sua complessità di aspetti vulcanologici, è ricca di grotte originate da eruzioni antiche e recenti. Alcune di queste, per le loro peculiarità, sono state sfruttate dall’uomo per la conservazione ed il commercio della neve, altre testimoniano la furia del flusso lavico che ha originato le note grotte “a scorrimento”.

La guida naturalistica Antonino Di Grazia propone un interessante trekking alla scoperta di due grotte del versante nord: la “Grotta della neve” e la “ Grotta dei Rotoli”.

Il percorso non tralascerà altri elementi naturalistici che contestualizzano fortemente il territorio, ovvero il Primo Monte con annesso rifugio e la bottoniera dei Monti Sartorius.

Lungo il percorso si effettuerà una apposita sosta per la consumazione del pranzo a sacco.



MEETING POINT: Comune di Milo, Piazza Belvedere h. 9,00

DURATA ESCURSIONE:

H 5,00 circa

TRASPORTO:

Mezzi propri

CARATTERISTICHE ESCURSIONE:

Escursione di difficoltà media; dislivello m. 300 circa; sviluppo chilometrico km 10,00 circa.

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO:

Scarpe da trekking, pantaloni lunghi, giacca a vento, cappello, acqua ( almeno 1 litro ), pranzo a sacco. Consigliati i bastoni da trekking.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Euro 15,00 adulto, Euro 8,00 bambino ( si ammettono bambini a partire dai nove anni di età). Pagamento in loco.

PRENOTAZIONE ED INFO:

Chiamare al numero cell. 3409720896 entro la sera di Venerdi 02/06/2023.